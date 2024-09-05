Загрязнение рек Сейм и Десна: органические вещества добрались до Чернигова

Загрязнение воды по результатам лабораторных исследований – незначительное, типичное для этого периода года.

На 5 сентября органические вещества достались участки реки Десна в городе Чернигов.

Об этом говорится в сообщении Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"Сейчас наблюдается изменение характера движения загрязняющих веществ по реке Десна — оно идет не сплошным массивом, а передвигается по глубочайшей части реки, по отдельным пятнам. Загрязнение оседает на дно", — заявили в министерстве.

На участке реки Десна перед Черниговом продолжаются мероприятия по насыщению кислородом поверхностной воды.

По данным Госводагентства, превышения химических или высокотоксичных компонентов не установлены. Вода на подходе к Чернигову мутная и темнеет. Скорость перемещения загрязнения изменяется в зависимости от извилистости русла.

Между тем, по данным мониторинга, в Сумской области ситуация с состоянием реки Сейм от границы с РФ до поселка Чаплищи Сумской области стабилизировалась.

Там отмечается незначительное увеличение растворенного кислорода в воде, отсутствие резкого неприятного запаха и восстановление природного цвета воды. Уровень химического потребления кислорода почти пришел в норму. Мор рыбы не фиксируется. Важно, что угрозы питьевому водоснабжению нет. Ведь питьевые водозаборы для населения из рек Сейм и Десна в Черниговской и Сумской областях не производятся. Все службы на местах делают все, чтобы население не пострадало", — заявили в министерстве.

На реке Десна специалисты Госэкоинспекции совместно с рыбоохранным патрулем осуществляют мероприятия по улавливанию погибшей рыбы. Всего на 5 сентября на территории Черниговской области собрано 10,7 тонн погибшей рыбы.

На территории Сумской области уже собрано более 12 тонн погибшей рыбы, за последние дни здесь мор рыбы не зафиксирован.

С целью спасения живой рыбы в местах, куда еще не дошло загрязнение, местными властями и активистами осуществляется расчистка притоков реки Десна, чтобы рыба могла туда заходить беспрепятственно.

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