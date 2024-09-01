Загрязнение рек Сейм и Десна: существует ли угроза для Чернигова — Минзащиты окружающей среды

Специалисты Госводагентства и Госэкоинспекции круглосуточно анализируют полученные от лабораторий и экспертов данные/

Движение органических веществ из реки Сейма постепенно замедляется, загрязнение доберется до Чернигова ориентировочно 3-5 сентября.

Об этом сообщили в воскресенье, 1 сентября, в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

По информации Госводагентства, по состоянию на сегодняшний день органические вещества из Сейма находятся на расстоянии 92 км от впадения г.Сейм в г. Десна, до города Чернигов — еще 74 км.

“По предварительному прогнозу Укргидрометцентра, органическое загрязнение должно было достичь г. Чернигова 30 августа – 2 сентября – это 166 км от впадения реки Сейм в реку Десна. Однако сейчас тенденция ежесуточного замедления движения органических веществ из-за их разбавления водами реки Десна в несколько раз”, — говорится в сообщении.

В Госводагентстве отчитались, что 30 августа органические вещества двигались по реке Десна со скоростью 26 км/сут, 31 августа – 22 км/сут, 1 сентября – 18 км/сут. Такая тенденция будет сохраняться, соответственно, загрязнение достанется Чернигову ориентировочно 3-5 сентября.

“По данным мониторинга в Сумской области происходит стабилизация состояния реки Сейм от границы с РФ до поселка Чаплищи Сумской обл. Там отмечается незначительное увеличение растворенного кислорода в воде, уменьшение резкого неприятного запаха и восстановление природного цвета”, — сообщили в Минзащиты окружающей среды.

В министерстве добавили, что мероприятия по оздоровлению реки Сейм обязательно будут проведены, когда будет определен безопасный метод. Поскольку в воде происходит оседание взвешенных веществ на дно реки, невозможно проводить искусственную аэрацию в Сумской области, чтобы не вызвать повторного загрязнения реки.

Специалисты Госводагентства и Госэкоинспекции заверили, что круглосуточно анализируют данные, полученные от лабораторий и экспертов, и нарабатывают соответствующие мероприятия.

Напомним, ранее глава Государственного агентства водных ресурсов Украины Михаил Янчук рассказал о действиях украинских органов власти по ликвидации загрязнения рек Сейм и Десна.

Год без воды целый город! Россияне устроили глобальную экологическую катастрофу!

Читайте также: