Загрязнение рек Сейм и Десна: в Минэкологии сообщили о положительных изменениях

Качество воды в Сейме возобновилось, а в Десне уменьшилась концентрация загрязнения.

Качество воды в реке Сейм улучшается, а в Десне загрязнение замедляется, фиксируется точечно и не имеет однородного характера.

Об этом сообщила заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Елена Крамаренко.

"В водах Сейма, в точках, где началось движение загрязнения по территории Украины, содержание растворенного кислорода достигло нормы – 4 миллиграмма на дециметр кубический. Мор рыбы не фиксируется. В Десне загрязнение замедлилось, фиксируется точечно и носит неоднородный характер. Государственные и местные органы власти, все ответственные учреждения работают слаженно, чтобы локализовать и ликвидировать последствия загрязнения. На Черниговщине работают три аэрационных установки. Устанавливаются дополнительные системы аэрации в Киевской области", – рассказала замминистра.

Она добавила, что в Черниговской области для сбора погибшей рыбы привлечены 15 лодок и 142 специалиста. В общей сложности уже собрана 31 тонна погибшей рыбы в пределах Сумской и Черниговской области.

По словам заместителя председателя Госводагентства Игоря Гопчака, кроме основных физико-химических показателей, ежедневно измеряемых в реках, специалисты также измеряют уровень приоритетных загрязнителей. Анализ последних проб воды показал, что в Сейме и Десне отсутствует превышение уровня пестицидов, полиароматических углеводородов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов.

В настоящее время загрязнение прошло по Десне уже 242 км. Ожидается, что загрязненная вода доберется до Киевской области примерно 14-16 сентября.

Минэкологии совместно с учеными, представителями Госводагентства и привлеченных органов прорабатывают все возможные меры по выработке единого оптимального подхода в восстановлении экосистем и природного качества воды в реках Сейм и Десна.

Напомним, "Киевводоканал" подчеркнул, что ситуация с качеством питьевой воды в столице контролируется и отвечает всем установленным нормам. На предприятии заверили, что никакой угрозы потребителям нет.

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