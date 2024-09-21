Загрязнение Сейма и Десны: есть ли угроза для Киевской области — Минэкологии

В субботу, 21 сентября, в Киевской области не зафиксировано перемещение загрязнения в реке Десна. Качество воды в местах водозаборов в Киеве и Броварах в пределах нормы.

Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

По информации Минэкологии, наблюдаются незначительные признаки загрязнения между селами Летки и Рожны.

“Превышений по содержанию пестицидов, полиароматических углеводородов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не обнаружено. Гибель рыбы не обнаружена. По азоту аммонийному, нитритам и хлоридам превышений не зафиксировано”, — говорится в сообщении.

Также читайте Загрязнение рек Сейм и Десна: органические вещества добрались до Чернигова

По данным Киевводоканала, технологическая схема Деснянской водопроводной станции вполне способна справиться с водоподготовкой и обеспечить стопроцентное соответствие водопроводной воды действующим нормам Государственным санитарным нормам и правилам. В водоснабжающем предприятии имеются все необходимые реагенты.

В то же время показатели в реке Сейм на Сумщине в течение суток несколько колебались: улучшение фиксировалось по пункту с. Чумаково, однако в пунктах с. Пруды и с. Мутин наблюдается ухудшение.

На Черниговщине сохраняется улучшение качества воды в р. Сейм. Все исследуемые показатели – в пределах нормы, кроме марганца в пункте г. Батурин.

"Результаты измерений проб воды р. Десна в Черниговской области свидетельствуют, что качество воды улучшилось во всех пунктах. Растворенный кислород — в пределах нормы. Все исследуемые показатели — в пределах нормативов", — уверяют в министерстве.

Превышений экологических нормативов качества по содержанию пестицидов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не обнаружено.

Напомним, загрязнение Сейма и Десны произошло из-за выброса с сахарного завода в Курской области РФ.

Загрязнение рек Сейм и Десна: главный санитарный врач Киева прокомментировал ситуацию

Читайте также: