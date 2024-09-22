Загрязнение воды в Сейме и Десне: в Минприроды сообщили хорошую и плохую новости

В министерстве также сообщили о состоянии воды в реке Десна.
Повторное загрязнение воды было зафиксировано в русле реки Сейм. Между тем, на реке Десна ситуация стабилизировалась.
Об этом Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило 22 сентября.
"Повторное загрязнение продолжает двигаться по руслу г. Сейм", – заявили в министерстве.
Где ситуация с водой улучшилась
Состояние воды улучшилось вблизи поселка Чумаково. Там прозрачность воды увеличилась, однако сохраняется желто-зеленый оттенок, местами серый.
"В пунктах с. Мутын и с. Озаричи вода мутная, уровень химического потребления кислорода превышает норму в 4,3 раза. Растворенный кислород отсутствует", – заявили в министерстве.
В пункте города Батурин вода потемнела и приобрела незначительный специфический запах. В то же время, мор рыбы там не наблюдается.
"Химическое потребление кислорода превышает норму в 1,1 раза. Кислородный режим в норме. Превышение по содержанию марганца — до 1,3 раза. По азоту аммонийному, общему железу, нитритам, фосфатам и хлоридам превышений не зафиксировано", — пояснили специалисты.
Дальше по течению характеристики свойства воды за день не поменялись. Вода светлая, на дне осадка практически нет, неприятный запах отсутствует, мор рыбы не наблюдается.
В министерстве сообщили, что на реке Десна наблюдается стабилизация ситуации.
"На всей протяженности в Черниговской области вода посветлела, кое-где на дне осадок темного цвета, неприятный запах и мор рыбы не наблюдаются. В реке появляются живые водные биоресурсы. Перемещение загрязнения в Киевской области не фиксируется", — говорится в сообщении.
Напомним, на 18 сентября в реке Десна в пределах Киевской области наблюдается уменьшение визуальных признаков загрязнения воды. В Сумской области пробы воды из Сейма указали на повторный вброс загрязнителей в реку.
Читайте также: