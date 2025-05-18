Загрязнение воды в Украине: эколог сказал, в каких регионах самая большая проблема и почему

Человек загрязняет воду отходами от любой деятельности, но больше всего воде вредят металлургия и горнодобывающая отрасль

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Наибольшие загрязнения воды в Украине фиксируются вблизи промышленных центров вдоль Днепра и Приазовья.

Об этом рассказал Леонид Быцюра, заведующий кафедрой экологии и здравоохранения Западно-Украинского национального университета, член Совета Украинской водной ассоциации в интервью «РБК-Украина».

Эколог отметил, что любая деятельность человека, даже бытовая, ведет к загрязнению воды. В водоемы и подземные воды попадают не только промышленные отходы, но и бытовые стоки, строительный мусор и агрохимия. Но больше всего загрязняют воду отходы металлургических заводов и горнодобывающие предприятия.

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«Это центральная Украина, в частности, Днепр, Запорожье и также Восток. Там отдельная проблема – затопленные шахты. Рядом ведутся боевые действия, и при отсутствии оборудования, электроэнергии выкачать оттуда воду просто невозможно», — отметил Бицюра.

На западе Украины есть точечные загрязнения сельскохозяйственного и бытового происхождения. На севере Украины добавляется более выраженное промышленное загрязнение.

Эколог отметил, что сельское хозяйство также наносит значительный ущерб воде, так как фермерские хозяйства бесконтрольно используют удобрения и химические средства защиты растений. И вся эта агрохимия сначала попадает в почву, а затем в подземные воды. Также загрязняют воду отходы из ферм, где выращивают свиней и птиц.

«Аграрии больше всего загрязняют воду неусвояемыми удобрениями. У нас этот процесс практически не контролируют. Законопроект по контролю качества почв блокируется на уровне аграрного комитета ВР. В отличие от экологии аграрный сектор имеет мощных лоббистов, в том числе и в профильном комитете ВР. То есть ситуация такова, что фактически аграрии контролируют сами себя», — объяснил эколог.

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Он отметил, что воду загрязняют и коммунально-бытовые стоки, если они не оборудованы соответствующими очистными сооружениями. Поэтому в воду могут попадать микробиологические загрязнители, остатки фармацевтических препаратов и другие отходы.

«У больших водоканалов есть очистные постройки, у мелких их нет. Особенно есть проблема в сельских общинах: там загрязненность меньше, точечная, но плотность загрязнения может быть больше. Поэтому когда говорят: "переезжайте из города в село, здесь лучшая экология и лучшая вода", то так в жизни работает не всегда. Следует понимать специфику воды в тех или иных районах. Каковы показатели натрия, кальция, магния, железа. Какая щелочность воды», — подчеркнул эксперт.

Напомним, большинство городов с самым высоким уровнем загрязнения воздуха расположены в Азии. А в Украине преимущественно наиболее загрязненные города расположены на западе страны.