Загрязнение Южного Буга из-за атаки РФ: в Николаеве пятый день откачивают масло из реки

В Николаеве во время атаки российских БПЛА в ночь на субботу, 28 декабря, получила повреждения инфраструктура агропромышленного предприятия, в том числе резервуар с растительным маслом. В результате произошла утечка масла на прилегающую территорию и его попадание в реку Южный Буг.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"С целью ликвидации последствий из материального резерва Николаева выделено сорбирующие боновые заграждения, которые наши специалисты 10 взвода ГВГСО ГСЧС локально установили в местах загрязнения акватории", – говорится в сообщении.

Мэр отметил, что специалисты уже пятый день откачивают масло с поверхности воды.

"Пока откачали 25 тонн. Работы продолжаются", — написал он.

Александр Сенкевич добавил, что по оценкам специалистов, "значимого негативного влияния на окружающую среду нет", потому что в реку попало только масло органического происхождения.

Напомним, в ночь на 28 декабря 2024 года российские оккупанты атаковали Украину 16-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов. Из-за падения сбитых дронов повреждено имущество предприятия и многоквартирный дом в Николаеве.

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