Загрязненная вода из Сейма приближается к Чернигову: в ОГА предупредили об опасности

Власти и оперативные службы принимают меры по очистке воды, но река пока представляет опасность и для людей и для рыбы.

Река Сейм была загрязнена органическими выбросами на территории России. Опасные вещества уже попали в Десну и дойдут до Чернигова уже сегодня, 1 сентября, во второй половине дня.

Об этом заявил и.о. директора департамента экологии и природных ресурсов Черниговской ОГА Александр Лось в эфире "Суспільного".

Он отметил, что расчетное время является приблизительным.

"Эти органические неочищенные сбросы уже попали в Десну. Они уже прошли поселок Макошине Минской общины. До Чернигова они, ориентированно, дойдут 1 сентября, где-то, по приблизительным подсчетам, после обеда", — заметил Лось.

По словам чиновника, люди, которые придут на берег Десны 1 сентября, могут наблюдать потемнение воды и почувствовать неприятные запахи перегноя и азота.

"Всеми органами местного самоуправления принимаются необходимые меры, чтобы вылавливать мертвую рыбу, собирать ту, которая уже задохнулась. То есть, в таких количествах, как она была в Сейме, в Десне ее не будет", — заверил Лось.

На вопрос, можно ли было предотвратить попадание мертвой рыбы и опасного вещества в Десну, он отметил, что воду в реке остановить невозможно.

"Это не какое-то пятно, которое можно собрать, локализовать и куда-то там вывезти и обезвредить. Вода просто плывет, ее не остановить. То есть, это растворившаяся в воде органика. Соответственно она потребляет кислород и рыба погибает от аномальной нехватки кислорода. Также жара нам не помогает в таком случае. Отсутствие дождей, таким образом, еще больше влечет за собой недостаток кислорода", – объяснил чиновник.

Александр Лось обратил внимание, что пребывание в загрязненной воде может оказаться опасным. Контакт с растворенной в воде органикой продолжительностью всего 30-60 минут может вызвать у человека головокружение и першение в горле.

Напомним, в Миністерстве защиты окружающей среды пытаются предотвратить попадание ядовитых веществ из реки Сейм в водозабор Киева. По словам министра, все соответствующие службы привлечены для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

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