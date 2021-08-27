Загрязнили на 23 млн грн: водоканал в Житомире слил в реку 120 тысяч куб. м отходов

Загрязнили на 23 млн грн: водоканал в Житомире слил в реку 120 тысяч куб. м отходов

Первые сбросы в реку Тетерев предприятие осуществило 7 августа.

Коммунальное предприятие "Житомирводоканал" из-за слива нечистот в реку Тетерев нанесло ущерб окружающей среде в размере 22, 88 млн. грн. В почве также обнаружено превышение содержании аммония, фосфора и хлоридов. Накануне на главном коллекторе Житомира произошла авария.

Ущерб от загрязнения реки в Житомире рассчитали специалисты Государственной экологической инспекции (ГЭИ), о чем на своей странице в Facebook сообщил глава ведомства Андрей Мальованый.

Чиновник напомнил, что предприятие начало сбрасывать неочищенные канализационные стоки в реку с 7 августа.

"Первые сбросы неочищенных вод предприятие осуществило еще 7 августа. В течение следующих дней Госэкоинспекция Полесского округа осуществляла мониторинг экологической ситуации на р.Тетерев", — отметил он.

Фото: Андрей Мальованый \ Facebook

По словам председателя Госэкоинспекции, в воде обнаружили отклонения от нормы по содержанию аммиака, нитритов, нитратов, железа, фосфата и низкий уровень растворенного кислорода. В образцах почвы был превышен уровень аммония в 3 раза, фосфора в 1,5 раза и хлоридов в 2,5 раза.

"9 августа инспекция Полесского округа осуществила внеплановую проверку КП" Житомирводоканал", по результатам которой установлено, что в целом предприятие сбросило в Тетерев 120 тыс. м3 неочищенных сточных вод", — добавил Мальованый.

Фото: Андрей Мальованый\Facebook

Согласно данным Госэкоинспекции, сумма убытков вследствие загрязнения реки составляет 22,88 млн гривен. Госэкоинспекция направила материалы в правоохранительные органы. Следует заметить, что из-за попадания нечистот в реку, которые шли со всего города четыре дня, погибли более 30 тысяч рыб.

Напомним, Служба безопасности Украины объявила о подозрении экипажу иностранного судна, который сбросил в украинские морские воды тонны пальмового масла, и нанесло экологии ущерб на 65,2 млн грн.

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