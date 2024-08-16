Загубили свои жизни сотрудничеством с ФСБ: на Одесчине полицейские задержали юных диверсантов

За сотрудничество с российскими спецслужбами двум 18-летним юношам и их 15-летней сообщнице грозит пожизненное заключение.
Полиция Одесчины задержала группу злоумышленников – двух 18-летних парней и 15-летнюю девушку – которые подозреваются в совершении диверсий. В частности, им инкриминируются поджоги релейных шкафов на железной дороге, фиксация результатов обстрелов и нанесение антигосударственных надписей. За совершенные преступления диверсантам грозит пожизненное заключение.
Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области.
Оперативники областного управления стратегических расследований и следователи СБУ задержали подростков "на горячем" в момент совершения очередной диверсии на железной дороге, когда они пытались поджечь релейный шкаф на отдаленном участке путей без освещения. Ими оказались три жителя Одессы в возрасте 15 и 18 лет.
По данным следствия, диверсанты общались с российскими кураторами в соцсетях.
"Чтобы нанести вред обороноспособности Украины, получить разведывательную информацию о расположении объектов, подросткам присылали задания. В данном случае речь идет о поджогах релейных шкафов на железной дороге, фиксировании результатов обстрелов, дискредитировании работы ТЦК. После получения подтверждающих доказательств выполнения заказа злоумышленники получали от своих российских кураторов незначительное вознаграждение", – рассказали в полиции.
Всем задержанным оглашены подозрения в совершении диверсий (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 УКУ), что предусматривает самое жестокое наказание – пожизненное лишение свободы. Поэтому, если их вина будет доказана в суде, подростки могут провести за решеткой всю свою жизнь.
Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Напомним, в Одесской области полиция разыскивает неизвестных лиц, устроивших развлечения у мемориала погибшим воинам. В частности, группа людей распивала алкоголь и обливалась им под русскоязычные песни.
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