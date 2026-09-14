Захарова ответила Сикорскому на заявление о возможной войне с Россией

Захарова / © Associated Press

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Представитель МИД России Мария Захарова сделала очередное циничное заявление о войне. Да, она отреагировала на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о возможном нападении России на Польшу.

Об этом Захарова написала в Telegram.

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В ответ Захарова обвинила Сикорского в русофобии.

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"Русофобия головного мозга", - заявила представитель российского МИД.

Ее комментарий стал очередной резкой реакцией российской дипломатии на заявления польских чиновников по поводу потенциальной российской агрессии и готовности Польши противостоять ей.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в случае прямого нападения России Варшава и ее союзники имели бы значительное военное превосходство над РФ . По его словам, ключевым преимуществом является авиация — у союзников около 2,5 тысячи самолетов. Сикорский также отметил возможность наносить дальнобойные удары по российской территории. "У России нет никаких шансов победить нас", - подытожил польский министр.

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