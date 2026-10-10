ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1136
Время на прочтение
2 мин

Запад Украины под новой угрозой: реактивные «Шахеды» прорвались во Львов и Ивано-Франковск

Российская Федерация расширяет географию атак на запад Украины.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Взрыв.

Взрыв. / © Associated Press

В ночь и утром 10 октября Россия запустила немало реактивных реактивных беспилотников по западным областям Украины. Воздушные цели долетели до Львова и Ивано-Франковска.

Что известно читайте в материале ТСН.ua.

Реактивные «Шахеды» представляют дополнительную опасность из-за более высокой скорости полета. Это сокращает время на реагирование и делает перехват сложнее. Теперь эти дроны начали достигать регионов, которые раньше для них были недоступны — как Ивано-Франковск и Львов.

Утром 10 октября реактивный беспилотник залетел во Львов. Украинская ПВО сбила его вблизи города. В 7:19 Воздушные силы ВСУ сообщили о двигавшемся в направлении Винниках и Львове дрене. Впоследствии военные уточнили, что он летит в сторону города. Городской голова Андрей Садовый подтвердил, что беспилотник пересек границы Львова.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о работе ПВО, а впоследствии — об уничтожении дрона.

Сегодня ночью и утром в Ивано-Франковске прозвучала серия взрывов — работали подразделения противовоздушной обороны Украины. Город атаковали российские реактивные БПЛА. По данным мониторов, впервые такие российские дроны-камикадзе долетели в областной центр поздно вечером 8 октября.

Заметим, по данным мониторов, реактивные «Шахеды» впервые долетели на запад Украины в августе. Тогда их фиксировали в Волынской и Ровенской областях.

Напомним, с утра в Ивано-Франковске произошла серия взрывов. Около часа город находился под атакой БпЛА.

Во время воздушной тревоги РФ атаковала Львов дронами. В городе произошли взрывы.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie