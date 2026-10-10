Запад Украины под новой угрозой: реактивные «Шахеды» прорвались во Львов и Ивано-Франковск

Взрыв. / © Associated Press

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В ночь и утром 10 октября Россия запустила немало реактивных реактивных беспилотников по западным областям Украины. Воздушные цели долетели до Львова и Ивано-Франковска.

Что известно читайте в материале ТСН.ua.

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Реактивные «Шахеды» представляют дополнительную опасность из-за более высокой скорости полета. Это сокращает время на реагирование и делает перехват сложнее. Теперь эти дроны начали достигать регионов, которые раньше для них были недоступны — как Ивано-Франковск и Львов.

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Утром 10 октября реактивный беспилотник залетел во Львов. Украинская ПВО сбила его вблизи города. В 7:19 Воздушные силы ВСУ сообщили о двигавшемся в направлении Винниках и Львове дрене. Впоследствии военные уточнили, что он летит в сторону города. Городской голова Андрей Садовый подтвердил, что беспилотник пересек границы Львова.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о работе ПВО, а впоследствии — об уничтожении дрона.

Сегодня ночью и утром в Ивано-Франковске прозвучала серия взрывов — работали подразделения противовоздушной обороны Украины. Город атаковали российские реактивные БПЛА. По данным мониторов, впервые такие российские дроны-камикадзе долетели в областной центр поздно вечером 8 октября.

Заметим, по данным мониторов, реактивные «Шахеды» впервые долетели на запад Украины в августе. Тогда их фиксировали в Волынской и Ровенской областях.

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Напомним, с утра в Ивано-Франковске произошла серия взрывов. Около часа город находился под атакой БпЛА.

Во время воздушной тревоги РФ атаковала Львов дронами. В городе произошли взрывы.

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