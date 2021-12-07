Захлебнулся в ванной: в Харькове медики чудом спасли ребенка, который находился в состоянии клинической смерти

Захлебнулся в ванной: в Харькове медики чудом спасли ребенка, который находился в состоянии клинической смерти

Медики призывают не бросать малолетних детей без присмотра взрослых.

В Харькове медики вернули к жизни ребенка, который находился в состоянии клинической смерти — мальчик захлебнулся в ванной.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харькова.

Так, женщина нашла своего несовершеннолетнего сына в ванной – он лежал лицом в воде. Когда медики прибыли на место, ребенок находился в состоянии клинической смерти.

"Благодаря высокопрофессиональным и слаженным действиям работников сердечно-легочная деятельность у ребенка была возобновлена. Мальчик вместе с мамой госпитализирован в лечебное учреждение. Спасибо бригаде медицинской помощи за оперативность и профессионализм. Еще раз напоминаем родителям не оставлять детей без присмотра", — рассказали в Центре экстренной медицинской помощи.

Напомним, что под Харьковом грузовик перевернулся на такси с пассажирами: водитель MAN был выпивший.

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