Захлебнулся в ванной: в Харькове медики чудом спасли ребенка, который находился в состоянии клинической смерти

Медики призывают не бросать малолетних детей без присмотра взрослых.
В Харькове медики вернули к жизни ребенка, который находился в состоянии клинической смерти — мальчик захлебнулся в ванной.
Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харькова.
Так, женщина нашла своего несовершеннолетнего сына в ванной – он лежал лицом в воде. Когда медики прибыли на место, ребенок находился в состоянии клинической смерти.
"Благодаря высокопрофессиональным и слаженным действиям работников сердечно-легочная деятельность у ребенка была возобновлена. Мальчик вместе с мамой госпитализирован в лечебное учреждение. Спасибо бригаде медицинской помощи за оперативность и профессионализм. Еще раз напоминаем родителям не оставлять детей без присмотра", — рассказали в Центре экстренной медицинской помощи.
Напомним, что под Харьковом грузовик перевернулся на такси с пассажирами: водитель MAN был выпивший.
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