"Заходили колоннами": Игнат о тактике РФ во время массированной атаки дронами

ПВО / © tsn.ua

Российские беспилотники заходили на территорию Украины организованными группами по нескольким направлениям, в частности через Черниговскую и Сумскую области. В общей сложности фиксировалось не менее семи направлений, по которым двигались дроны.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире утренней программы «Утро.LIVE».

Игнат продемонстрировал данные системы мониторинга воздушного пространства, которую используют Силы обороны при отражении вражеских атак.

«Заходили колоннами через Черниговскую и Сумскую области. Это всего два из нескольких направлений. А их было около пяти. И все это приходилось сбивать в течение дня вчера. Была сложная ситуация», – отметил Игнат.

Он подчеркнул, что российские войска осуществили масштабный запуск дронов – более 500 единиц. В то же время, по словам спикера, результативность ударов была низкой: до целей смогли долететь только около 15 беспилотников.

Спикер ПС подчеркнул, что противовоздушная оборона работала в напряженном режиме, отражая одновременные атаки по разным направлениям. Он призвал уважать титаническую работу защитников неба.

Напомним, Россия 24 марта совершила одну из самых массированных атак дронами - за сутки было применено почти 1000 беспилотников. Силы ПВО Украины уничтожили и подавили 541 враждебную цель. Только в дневной период противник запустил 556 ударных БПЛА. Основные пуски дронов фиксировались с северного направления, в частности, через Черниговскую и Сумскую области. Под угрозой оказались многие регионы Украины, включая центральные и западные области.