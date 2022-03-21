"Заходишь в любую квартиру и берешь, что хочешь": СБУ перехватило разговор оккупантов-мародеров

"Заходишь в любую квартиру и берешь, что хочешь": СБУ перехватило разговор оккупантов-мародеров

Спецслужба утверждает: мародерство среди оккупантов приобрело такие масштабы, что скоро станет их единственной целью пребывания в Украине.

Разбогатеть в Украине – не проблема: заходишь в любую квартиру и берешь, что хочешь. Так говорит очередной захватчик на новых перехваченных разговорах СБУ.

Служба безопасности имеет множество доказательств тому, что мародерство среди оккупантов приобрело такие масштабы, что скоро станет их единственной целью пребывания в Украине.

"Захватчики, не таясь, хвастаются родным о своих "достижениях". Как вот этот, чья военная часть базируется на Донбассе. Он звонит по телефону жене с украинской SIM-карты, которую "нашел" вместе с мобильным телефоном. Но это не единственный его трофей. Хвастается часами за 40 тысяч, Play Station-4 и 80 тысяч гривен. Чтобы поразить жену, переводит эту сумму в рубли. "Добытчик", очевидно, еще не знает, как санкции обесценили их валюту", — говорится в сообщении СБУ.

Российский мародер рассказывает, что некоторые из его однополчан "приедут домой – ипотеку закроют".

"Да, пока орки фантазируют, как будут тратить награбленное, украинские военные уничтожают их на всех фронтах. И наша победа совсем скоро! Слава Украине!" – говорится в сообщении СБУ.

Напомним, за 25 дней войны наши военные по всем направлениям уничтожили уже почти 15 тысяч оккупантов. Если посчитать, что конфликт длится уже 24 дня – это 576 часов или 34 560 минут. То есть каждые две минуты в Украине погибает один российский солдат.

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