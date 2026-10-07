"Заходят в частные помещения": Лубинец заявил о ежедневных жалобах на ТЦК

ТЦК / © ТСН

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С начала 2026 года в Офис омбудсмана поступило более 5800 обращений относительно вероятно незаконных действий работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, это количество уже близится к показателю за весь прошлый год.

Об этом Лубинец рассказал в эфире День.LIVE.

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«О жалобах на, вероятно, незаконные действия офицеров и работников ТЦК и СП мы каждый день продолжаем получать обращения от наших граждан. На сегодня, за 2026 год, мы уже получили более 5800 обращений. Фактически за весь 2025 год я получал более 6000», — сказал омбудсмен.

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По его словам, речь идет не только об уже известных типах жалоб. Лубинец заявил, что в последние месяцы Офис омбудсмана фиксирует новую, как он ее назвал, «негативную тенденцию».

На что жалуются граждане

Среди нарушений, о которых сообщают граждане, Лубинец назвал применение силы, изъятие личных вещей, в том числе мобильных телефонов, незаконное ограничение свободы и формальное проведение военно-врачебной комиссии.

«Кроме, знаете так — я не хочу использовать это — традиционных нарушений прав граждан Украины со стороны ТЦК и СП, таких как применение силы, изъятие личных имущественных вещей, в частности, мобильных телефонов, незаконного ограничения свободы, формального проведения военно-врачебной комиссии, у нас добавились новые негативные явления», — отметил омбудсман.

По словам Лубинца, среди новых случаев, которые в последние месяцы фиксирует его офис — сообщения о том, что работники ТЦК якобы заходят в частные помещения и насильно выводят оттуда людей.

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«Например, в последние месяцы мы фиксируем, что работники ТЦК и СП начали заходить в частные помещения, дома и насильно оттуда вытаскивать, я по-другому не могу сказать, вытаскивать наших граждан Украины», — сказал он.

По материалам омбудсмена открыли 20 производств

Лубинец подчеркнул, что за каждым подобным случаем его Офис обращается в правоохранительные органы.

«По каждому случаю мы обращаемся в правоохранительные органы. Только за сентябрь уже по нашим материалам открыто 20 уголовных производств, и это еще месяц у нас не закончился», — заявил омбудсман.

Он также сообщил, что в текущем году по материалам Офиса омбудсмена были не только открыты уголовные производства, но и объявлены подозрения работникам ТЦК.

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По словам Лубинца, есть также судебное решение в Одессе, согласно которому одного из работников ТЦК признали виновным в совершении уголовных правонарушений и приговорили к заключению.

Лубинец призвал усилить видеофиксацию

Омбудсмен заявил, что необходимо более системно обеспечивать видеофиксацию работы сотрудников ТЦК.

«Все боди-камеры, которыми должны быть обеспечены все работники ТЦК и СП, они работали и во всех помещениях ТЦК СП, в том числе там, где, вероятно, может находиться кто-либо из граждан Украины, должны быть оборудованы видеокамерами, видеофиксацией, причем 24/7», — сказал он.

Отдельно Лубинец предложил обеспечить мобилизованным возможность сообщить родным о своем местонахождении.

«Автоматически — чтобы была возможность у гражданина, которого начинают мобилизовывать, чтобы у него была возможность элементарно набрать своих родных и близких и сказать: просто не переживайте, я не пропал, меня доставляют в помещение ТЦК и СП, я буду проходить законно все законные процедуры», — отметил омбудсмен.

В то же время Лубинец признал, что сам не может открывать уголовные производства по работникам ТЦК и привлекать их к уголовной ответственности. По его словам, этим должны заниматься правоохранительные органы.

Напомним, ранее говорилось, что в Украине военнообязанные смогут продлевать отсрочку от мобилизации через ЦНАП по новому алгоритму.

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