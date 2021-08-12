Захотела освежиться: в Карпатах корова прыгнула в бассейн с отдыхающими и устроила заплыв (видео)

Животное поплавало в бассейне и вышло из него по ступенькам.
В Карпатах на одной из баз отдыха корова устроила купание. Парнокопытное прыгнуло в бассейн и сделала заплыв.
Об этом сообщают очевидцы в соцсети.
В Карпатах корова зашла на территорию одной из баз отдыха и подошла к бассейну. В какой-то момент она споткнулась, а затем сориентировалась и запрыгнула в бассейн. Там она устроила заплыв, выгнала из бассейна туристов, а после того, как поплавала, по словам очевидцев, спокойно оставила купель, выбравшись по ступенькам и "пошла гулять дальше".
Напомним, что полиция Одесской области задержала 48-летнего жителя Белгород-Днестровского района, который сбил корову.