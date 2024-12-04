Захотели легких денег: правоохранители разоблачили 6 агентов спецслужб РФ, причастных к серии поджогов

Вместо этого фигуранты получат реальный срок в тюрьме.

СБУ и Нацполиция разоблачили шестерых приспешников российских спецслужб. Они "работали" в Киевской и Николаевской областях.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Как отмечается:

в Николаевской области несовершеннолетние подожгли электроподстанцию, обеспечивающую светом значительную часть жителей Первомайского района;

в столице и Киевской области двое мужчин, желая заработать легких денег, подожгли релейные шкафы "Укрзализныци".

Правоохранители разоблачили 6 агентов спецслужб РФ, причастных к серии поджогов

Ранее Служба безопасности Украины задержала агента российского ГРУ. Она под видом поездок в такси шпионила за защитниками Чернигова.

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