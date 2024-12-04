Захотели легких денег: правоохранители разоблачили 6 агентов спецслужб РФ, причастных к серии поджогов

Вместо этого фигуранты получат реальный срок в тюрьме.
СБУ и Нацполиция разоблачили шестерых приспешников российских спецслужб. Они "работали" в Киевской и Николаевской областях.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины.
Как отмечается:
- в Николаевской области несовершеннолетние подожгли электроподстанцию, обеспечивающую светом значительную часть жителей Первомайского района;
- в столице и Киевской области двое мужчин, желая заработать легких денег, подожгли релейные шкафы "Укрзализныци".
Ранее Служба безопасности Украины задержала агента российского ГРУ. Она под видом поездок в такси шпионила за защитниками Чернигова.
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