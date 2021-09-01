Захотели попробовать жестокость: в Ровно одному из братьев-близнецов, которые напали с ножом на прохожую, сообщено о подозрении

По словам правоохранителей, братья-близнецы воспитывались в благополучной семье.

В Ровно 15-летнему подростку за нападение и причиненные ножевые ранения женщине сообщили о подозрении. Его поместили в изолятор временного содержания.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Ровенской области.

15-летнего парня задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Следователи полиции сообщили ему о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

"Одна из версий совершенного — подростки смотрели запрещены фильмы, где присутствует определенная жестокость, и захотели испытать что-то подобное сами. Брат задержанного пока проходит как свидетель. Оба ранее в поле зрения не попадали и воспитываются в полноценной и благополучной семьи. Ни один из родителей не догадывался об их намерениях ", — рассказывает начальник Ровенского районного управления полиции Роман Штеба.

Досудебное расследование по части 4 статьи 296 (хулиганство, совершенное с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины продолжается.

Напомним, что в Ровно 15-летние близнецы набросились с ножом на незнакомую перехожу. Один из братьев четыре раза ударил женщину в спину. Пострадавшую доставили в реанимацию.

Новости Украины: близнецы-подростки набросились с ножом на незнакомую прохожую

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку