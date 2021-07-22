Захотели произвести впечатление: под Кропивницким на соревнования по стритболу вышли "гитлеровцы"

Юные спортсмены по баскетболу "оригинально" назвали свою команду.

В Кировоградской области в Новомиргороде на День города во время соревнований по стритболу среди юношей, одна из команд зарегистрировала команду под названием "гитлеровцы". Организаторов соревнований и присутствующих на мероприятии это не смутило.

Об этом в соцсети рассказал один из гостей праздника Игорь Немировский.

В Новомиргороде праздновали День города. В рамках празднования проходили соревнования по стритболу — уличному баскетболу три на три.

"Приехав в город зашли с сыном на центральную площадь где рядом с аттракционами проходили соревнования по стритболу (баскетбол 3 на 3). Мы подошли посмотреть на игру детей. После игры женской команды, вышли играть две команды ребят из Новомиргорода и прозвучало объявление от ведущего соревнований : "приготовиться командам "Феникс" и "гитлеровцы"! Я подумал, что ослышался. После завершения игры повторное объявление взбудоражило мое сознание и подняло остатки волос, для уверенности спросил у ребят из соседней команды. Они со смехом подтвердили что название команды "гитлеровцы", — написал Игорь Немировский.

Он возмутился, что организаторов этих соревнований во время принятия заявок, зачитывания команд на всю площадь в громкоговоритель, ничего не смутило.

"Во времена гитлеровской оккупации погибли десятки моих родственников. Население Новомиргорода и Златополя сократилось вдвое. И теперь эти подростки называют себя "гитлеровцами". Что у них в головах? Они не читают книг, не знают историю, и это страшно. Какими будут следующие поколения?", — говорит шокирован отец Игоря Немировского, в прошлом мэр Новомиргорода Яков Немировский.

Несколько иную версию событий изложил в Сети действующий мэр Новомиргорода Игорь Забажан. По словам руководителя города, организаторы оперативно отреагировали на факт появления команды с таким названием.

"С участниками команды была проведена разъяснительная работа, команда сменила название и продолжила участие. Также на место происшествия были вызваны сотрудники полиции. При рассмотрении ситуации выяснилось, что 4 старшеклассника увлекаются компьютерными играми, в которых присутствует нацистская символика, поэтому дети не увидели в названии "Гитлеровцы" ничего неприличного, а хотели "произвести впечатление", — сообщил городской голова.

В связи с последними событиями Новомиргород городской совет запланировал образовательные мероприятия для детей, чтобы напомнить причины, по которым в Украине запрещена нацистская символика. Также представители власти пообещали обратиться в киберполиции по пропаганде нацизма в играх, доступных детям.

Напомним, что 15-летняя девушка из Харькова "проснулась известной" после того, как пошла на кладбище и с бутылкой пива в руке погоцала на чужих могилах. Свои танцы она сняла на видео и выложила на своих страницах в соцсети.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку