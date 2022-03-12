Захваченная оккупантами Чернобыльская АЭС до сих пор остается отключенной от энергосети

Захваченная оккупантами Чернобыльская АЭС до сих пор остается отключенной от энергосети

Горючее пока подвозят, но ЧАЭС не застрахована от механических повреждений самих генераторов.

Захваченная российскими военными Чернобыльская АЭС до сих пор остается отключенной от энергосети.

Об этом заявил руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире Марафона Единения #UA вместе.

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"На ЧАЭС генераторы работают, пока для них есть горючее. Нам известно, что его пока подвозят, но мы не застрахованы от механических повреждений самих генераторов. Параллельно проводятся работы по восстановлению электроснабжения станции силами "Укрэнерго", – добавил он.

Напомним, Украина сообщила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что технические специалисты приступили к ремонту поврежденных линий электропередач в попытке возобновить внешнее электроснабжение территории Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси.

Начавшиеся вечером 10 марта работы позволили отремонтировать одну секцию, но внешнее электроснабжение все еще было отключено, что указывает на то, что в других местах еще есть повреждения.

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