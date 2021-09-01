Захваченный Афганистан покинули не все желающие: около 200 украинцев просят эвакуировать их

Захваченный Афганистан покинули не все желающие: около 200 украинцев просят эвакуировать их

Цифры желающих выехать постоянно меняются.

С захваченного боевиками "Талибан" Афганистана просят эвакуироваться около 200 украинцев.

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет Общественное.

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По словам министра, ситуация с количеством желающих эвакуироваться постоянно меняется. "Кто-то, например, две недели о себе не заявлял, а потом заявил. А кто-то заявил, а затем полетел на другом самолете, потому что появилась такая возможность. Поэтому эта цифра плавает, но никто не будет брошен на произвол судьбы", — рассказал Кулеба.

Кроме того, о помощи эвакуировать своиг граждан Киев попросили еще четыре страны. Впрочем, какие именно — глава МИД не сообщил.

"Не надо торговать человеческим горем и пытаться продавать его и превращать в маркетинг. Мы не занимаемся саморекламой, мы просто делаем свое дело. Наши партнеры это ценят" - так ответил министр на вопрос о том, можно ли использовать помощь в эвакуации как геополитическое преимущество.

Как сообщалось, Соединенные Штаты завершили военную операцию, которая длилась последние 20 лет и окончательно вывели свои войска из Афганистана. Незадолго до полуночи 31 августа с Кабула вылетел последний американский самолет. Сейчас аэропорт находится полностью под контролем талибов. Боевики отпраздновали это салютами, автоматными очередями в воздух и символическими гробами с натовскими флагами.

Напомним, 15 августа представитель политического офиса радикального исламистского движения "Талибан" Мухаммед Наим заявил о "завершении войны" в Афганистане. В этот день боевики вошли в столицу Кабул, а перед этим захватили ряд стратегических и крупных городов страны. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа бежал из страны, но обещал вернуться.

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