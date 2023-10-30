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Захват аэропорта в Дагестане и взрывы во временно оккупированном Крыму: главные новости ночи 30 октября 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1221
Время на прочтение
1 мин
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Захват аэропорта в Дагестане и взрывы во временно оккупированном Крыму: главные новости ночи 30 октября 2023 года

Взрывы раздались в бухте Севастополя / Фото: Википедия

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 30 октября 2023:

  • В результате массовых беспорядков в аэропорту столицы Дагестана пострадали более 20 человек, аэродром разгромлен Читать далее –>
  • "Открывать дверь опасно": что происходило внутри самолета, когда в аэропорту столицы Дагестана вспыхнули беспорядки Читать далее –>
  • В Севастополе раздавались взрывы: оккупанты якобы "отбили атаку украинских дронов" Читать далее –>
  • Россиянам примерещилось отражение атаки украинских "безэкипажных катеров" в Черном море Читать далее –>
  • Во временно оккупированном Крыму под утро снова раздались взрывы Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
1221
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