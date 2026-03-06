Захват авто "Ощадбанка" в Венгрии: что будет дальше с логистикой валютных операций - эксперт

Украинские банки оказались в центре конфликта с Венгрией / © УНИАН

Угон инкассаторских авто «Ощадбанка» в Венгрии — это беспрецедентная ситуация в украинском банковском секторе, которая раньше не имела аналогов. Государственный «Ощадбанк» осуществлял стандартные операции с австрийским Raiffeisenbank по покупке иностранной валюты, а именно, евро, долларов и физического золота. Все операции осуществлялись в соответствии с установленными нормами и процедурами, а средства фактически поступали из Австрии в Украину.

Президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас рассказал об этом в эфире «Киев 24».

Он подчеркнул, что это была нормальная деятельность банка, направленная на обеспечение страны необходимой валютой для нормального функционирования экономики.

Такие операции украинские банки осуществляют постоянно. Подобных случаев в прошлом не было. Это абсолютно беспрецедентная история», — отметил он.

Дубас добавил, что пока неизвестно, где находятся работники Ощадбанка, и уже направлено обращение к венгерским партнерам и международным организациям для содействия в разрешении ситуации.

Он обратился ко всем украинским банкам, которые сотрудничают с европейскими партнерами и осуществляют операции с наличной валютой, учитывая риски и по возможности временно избегать транзита через Венгрию.

«Вся эта ситуация будет развиваться исключительно в правовом поле. Украинские банки знают свои инструменты по защите интересов в международных судах. В случае подтверждения неправомерных действий венгерской стороны, мы будем отстаивать свои права законными методами», — заявил Дубас.

ВФН напомнил, что во время аннексии Крыма РФ были заморожены активы украинских банков, включая Ощадбанк. После судебных процессов решение в пользу Украины было доказано.

Дубас также поблагодарил международных партнеров, в том числе Грецию, за помощь и поддержку Украины, включая донатов. Он подчеркнул, что действия нынешней власти и другие подобные инциденты станут предметом оценки общества и избирателей.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига добавил, что венгерская сторона фактически захватила семерых работников Ощадбанка, что подчеркивает беспрецедентный характер ситуации и влияет на безопасность логистических операций банковского сектора.

Венгрия захватила инкассаторов Сбербанка: что известно

Ночью 6 марта государственный банк Ощадбанк заявил, что в Венгрии задержали их инкассаторов с десятками миллионов долларов и золотом. Они осуществляли регулярную перевозку ценностей между Raiffeisen Bank Austria и украинским банком.

В машине находились семь сотрудников бригады инкассации.

В Национальном банке Украины со ссылкой на информацию Ощадбанка, подтвердили, что 5 марта два автомобиля инкассаторской службы были задержаны представителями правоохранительных органов Венгрии.