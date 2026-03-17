Захват миллионов и инкассаторов в Венгрии: "Ощадбанк" подал иск о теракте

Юристы Сбербанка оспаривают содержание наличных и золотых венгерских властей.

Руслана Сивак
Сбербанк

Сбербанк / © УНИАН

Юристы государственного Ощадбанка обратились в Центральную следственную прокуратуру Венгрии с жалобой на действия местных властей из-за изъятия инкассаторских авто, наличных и золота на общую сумму 82,2 млн долларов. Банк подозревает венгерскую сторону в злоупотреблении служебным положением и видит в ее действиях признаки террористического акта.

Об этом сообщает HVG.

Судебные иски и обвинения

Отмечается, что кроме жалобы от Ощадбанка в суд подали иск от имени семи украинских инкассаторов. Сотрудники банка оспаривают свое задержание и решение о депортации, называя такие действия злоупотреблением властью.

Адвокат Лорант Горват говорит, что имущество изъяли в ночь 6 марта без каких-либо законных оснований, потому что правительство официально арестовало его значительно позже. Юристы хотят выяснить, кто именно и почему приказал заблокировать ценности.

В данной жалобе юристы ссылаются на заявление министра строительства и транспорта Венгрии Яноша Лазара. Чиновник публично отметил, что средства и золото будут оставаться в стране, пока Украина не возобновит работу нефтепровода «Дружба».

По мнению представителей Ощадбанка, это свидетельствует о сознательном содержании активов государством и использовании имущества банка как инструмента политического и экономического давления на Украину.

Несмотря на увольнение персонала, венгерская сторона продолжает удерживать активы на сумму: 40 млн. долларов США, 35 млн. евро, 9 килограммов банковского золота.

Кража денег «Ощадбанка» в Венгрии — последние новости

Напомним, в ночь на 6 марта в Венгрии задержали два инкассаторских автомобиля государственного «Ощадбанка» Украины. Они перевозили значительные суммы денег и золото из Австрии в Украину.

Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозки и европейскими таможенными процедурами. Уже вечером 6 марта стало известно, что семеро украинцев вернули домой после задержания в Венгрии.

Впоследствии Ощадбанк вернул инкассаторские авто из Венгрии, но 40 млн долл., 35 млн евро и золото до сих пор задержаны.

Также мы писали, что, по мнению директора программы Региональных инициатив и соседства Совета внешней политики «Украинская призма» Сергея Герасимчука, даже победа Виктора Орбана на выборах не помешает возврату средств, потому что задействовано много международных игроков.

