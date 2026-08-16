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- Украина
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Захват территорий "на бумаге" продолжается: россияне врут об успехах на фронте - ISW
Военное руководство России систематически искажает реальное положение дел на передовой для создания иллюзии успеха.
Российское командование сообщило о серии новых захватов на севере Украины, однако заявленные успехи не находят убедительного подтверждения на поле боя.
В Институте изучения войны (ISW) считают, что российские военные могут намеренно преувеличивать масштабы продвижения, создавая впечатление широкого наступления.
Российское заявление о захвате Новомихайловки, сделанное 14 августа, было опровергнуто даже одним из кремлевских военных блогеров, отмечают эксперты.
В Харьковской области российские войска продолжают атаки на севере области, однако подтвержденных территориальных достижений за 14 — 15 августа нет. Российские источники заявляли о якобы захвате Кудеевки и продвижении к западу от населенного пункта, однако эти утверждения не имеют независимого подтверждения.
«Это очередной типичный пример российской дезинформации, с помощью которого пропаганда России пытается создавать иллюзию постоянного успешного наступления российских войск на всех ключевых направлениях», — говорится в сообщении.
По оценкам ISW, главной целью таких фейков является убедить партнеров в якобы бесперспективности дальнейшей поддержки Украины на фоне якобы успешной для России войны.
Отметим, в российском Минобороны отчитались о захвате несуществующего села. Пропагандистские ресурсы РФ активно распространяют заявление о захвате села Щербаковка Харьковской области.
На самом деле село Щербаковка, о котором идет речь, было ликвидировано еще в 1997 году, поскольку на тот момент в нем не осталось ни одного жителя. По состоянию на 2026 год, такого населенного пункта в Украине не существует.
Генштаб и Минобороны РФ ранее неоднократно официально докладывали о взятии тех или других украинских населенных пунктов, что не соответствовало действительности. Так, глава российского Генштаба Валерий Герасимов неоднократно заявлял о полном захвате Купянска и Купянска-Узлового, которые россияне не контролируют.