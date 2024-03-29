Захватчики атаковали на Днепропетровщине объекты критической инфраструктуры — ОВА

Враг атакует Днепропетровщину ракетами.
На Днепропетровщине в результате российских обстрелов был ранен один человек.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей писак.
Он заявил, что враг атаковал ряд объектов критической инфраструктуры области.
В сообщении указывается, что раненый мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.
"Основная цель врага — наши люди и объекты жизнеобеспечения", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Черкассах раздался ряд взрывов. Город и область атакуют вражеские дроны-камикадзе.
Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики ночью обстреляли Запорожье, в результате чего пострадали.
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