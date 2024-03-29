Захватчики атаковали на Днепропетровщине объекты критической инфраструктуры — ОВА

На Днепропетровщине в результате российских обстрелов был ранен один человек.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей писак.

Он заявил, что враг атаковал ряд объектов критической инфраструктуры области.

В сообщении указывается, что раненый мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.

"Основная цель врага — наши люди и объекты жизнеобеспечения", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черкассах раздался ряд взрывов. Город и область атакуют вражеские дроны-камикадзе.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики ночью обстреляли Запорожье, в результате чего пострадали.

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