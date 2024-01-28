Захватчики атаковали промышленный объект в Кременчуге двумя баллистическими ракетами — ОВА

Информация о жертвах и пострадавших сейчас отсутствует

Российские захватчики атаковали промышленный объект в Кременчугском районе двумя баллистическими ракетами, после чего загорелся пожар.

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Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

"Продолжается ликвидация пожара в результате российской атаки по промышленному объекту в Кременчугском районе. Предварительно – две баллистические ракеты", — написал он.

Кроме того, прогон заявил, что информация о жертвах и пострадавших по состоянию на данный момент отсутствует. На месте работают все необходимые экстренные службы.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером в субботу, 27 января, российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по промышленному объекту на территории Кременчугского района Полтавщины.

Кроме того, мы ранее информировали, что оккупанты ударили по Донбасу, повреждены десятки домов, есть погибшие.

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