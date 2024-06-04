Захватчики атакуют Украину БпЛА неустановленного типа: карта тревог

В ночь на 4 июня украинские военные заявили о движении неустановленных БпЛА в воздушном пространстве Украины.

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Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Сообщается, что одна группа залетела через Харьковскую область в направлении Полтавской области.

Остальные группа БпЛА залетела в воздушное пространство Украины через Сумщину в направлении Черниговщины.

Также военные зафиксировали высокую активность разведывательных БПЛА на востоке.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области кафиры убили женщину и ребенка.

Кроме того, мы ранее информировали, что из-за угрозы баллистики на востоке объявляли воздушную тревогу.

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