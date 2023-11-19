Захватчики больше не достают минометами до правого берега Днепра в Херсонской области — Гуменюк

Вместе с тем оккупанты все еще имеют возможность подтягивать резервы.

Украинские военные закрепляются на левом берегу реки Днепр в Херсонской области и готовятся к долгосрочной операции.

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Об этом в эфире телемарафона заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Наша задача остается неизменной — мы продолжаем работу, чтобы облегчить жизнь правому берегу, а в дальнейшей перспективе и прибрежным левобережным территориям, потому что там тоже есть населенные пункты, которые фактически оказались на линии огня", — заявила она.

Она отметила, что минометные расчеты окупантов уже не могут достичь правого берега Днепра, что уже является определенным достижением.

Кроме того, Гуменюк заявила, что захватчики все еще могут подтягивать резервы. На левом берегу зафиксировано несколько десятков тысяч оккупантов, но ударная группировка пока не обнаружена.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ контролируют 10 квадратных километров территории вблизи Кринок в Херсонской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне пытаются выбить украинских бойцов из плацдарма на левом берегу Херсона.

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