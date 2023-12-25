Захватчики ищут на оккупированных территориях людей, которые будут за деньги свидетельствовать против Украины

Россия хочет заявить, что Украина сама напала на свою территорию и проводит агрессию.

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины пытаются подкупить местное население деньгами, чтобы они дали показания против Украины.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Россия – это синоним цинизма. 24 февраля 2022 года российский диктатор Путин на весь мир объявил о начале войны. Сотни тысяч убитого населения, сотни тысяч разрушенных домов и миллионы беженцев и вину за это все Россия теперь пытается переложить на свою жертву", — говорится. в сообщении.

В ЦНС заявили, что на оккупированной части Запорожской области оккупационная администрация обещает выплатить пособие "пострадавшим от украинской агрессии". Единственным условием является заявление на его получение, которое по факту является свидетельством того, что якобы Украина напала на регион и обстреливает мирное население.

Таким образом, Россия хочет заявить, что Украина сама напала на собственную территорию и проводит агрессию.

В ЦНС призвали жителей оккупированных территорий не поддаваться на провокации захватчиков и помнить, что оккупанты почти никогда не сдерживают своих обещаний.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики усилили охрану предателей Украины на оккупированных территориях.

Кроме того, мы ранее информировали, что на оккупированных территориях – дефицит водителей общественного транспорта.

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