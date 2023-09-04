Захватчики используют "выборы" на оккупированных территориях для мобилизации местного населения

Российские захватчики накануне так называемых "выборов" на оккупированных территориях Украины получили указание ускорить исполнение постановления о так называемом "военном учете" местного населения.

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

В сообщении указывается, что в ходе организованных захватчиками так называемых "выборов" будут уточнять данные мужчин, которых можно мобилизовать на войну против Украины.

Именно поэтому оккупанты разрешили использовать любой документ, удостоверяющий личность, для регистрации на "выборах участках", в том числе паспорта Украины и водительские права.

"Центр национального сопротивления призывает обходить образовавшиеся оккупантами "избирательные участки", и по возможности покинуть свое жилье на период осеннего обострения у врага, ведь выборы нужны Кремлю только как пропагандистская картинка, а их результаты определены заранее", — призывают в ЦНС.

Напомним, ранее сообщалось, что Российские власти преследуют мигрантов, недавно получивших гражданство РФ, чтобы забрать их на службу в армию.

Кроме того, мы ранее информировали, что Российские и Белорусские полигоны могут пропускать через себя максимум 100-115 тысяч человек в течение двух месяцев.

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