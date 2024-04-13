Захватчики масштабируют процесс промывания мозгов детям на оккупированных территориях — ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики продолжают и масштабируют процесс промывания мозгов украинским детям.

Об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

В ЦНС сообщили, что, в захваченном Бердянске, на базе захваченного местного педагогического университета россияне начали подготовку инструкторов для "орлят России" — принудительного движения первоклашек вроде "желтят".

"Вожатых" учат среди молодых коллаборантов из "движения первых". Подготовку ведут "волонтеры" из РФ, которые дают инструкции как правильно промывать мозги детям и "укоренять российскую идентичность", — говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что все это происходит в рамках политики геноцида украинцев, в ходе которой россияне уничтожают целое поколение путем принудительной ассимиляции.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне хотят запретить украинскую литературу на оккупированных территориях.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики предлагают жителям оккупированных территорий деньги за свидетельство о "преступлениях Украины".

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