Захватчики мониторят страницы в соцсетях жителей ВОТ накануне "выборов" Путина — ЦНС

Были созданы мониторинговые группы, исследующие посты "лидеров мнений" в разных сферах относительно их позиций.

Российские захватчики накануне так называемых выборов президента РФ на временно оккупированных территориях изучают страницы местных жителей в социальных сетях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В сообщении указывается, что при оккупационных администрациях были созданы мониторинговые группы, исследующие посты лидеров мнений в различных отраслях по их позициям.

"Каждую неделю отчет с такими лицами и пометкой по тональности их высказываний отправляется дальше", — рассказали в ЦНС.

В Центре национального сопротивления отметили, что таким образом россияне хотят не допустить дезинформации перед выборами и заглушить всех несогласных.

Напомним, ранее сообщалось, что активисты на временно оккупированных территориях продолжают демонстрировать россиянам, что им там не рады.

Кроме того, мы ранее информировали, что на оккупированных территориях захватчики раздали структурам план явки на выборы.

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