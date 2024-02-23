Захватчики на оккупированных территориях будут отбирать жилье, которое не перерегистрируется по законодательству РФ

оккупанты продолжают рейды на ТОТ — проверяют телефоны на наличие сотрудничества с ВСУ.

Российские захватчики заявили, что будут отбирать жилье у жителей оккупированных территорий, которые не хотят его переформулировать согласно законодательству РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В сообщении указывается, что во время проверок жителей временно оккупированных территорий россияне требуют перерегистрацию недвижимости.

"Оккупанты продолжают рейды на ТОТ — проверяют телефоны на наличие сотрудничества с Силами обороны и наличия российского паспорта. В последнее время все больше внимания уделяют оформлению документов в соответствии с российским законодательством", — говорится в сообщении.

В ЦНС сообщили, что если недвижимость не зарегистрирована в соответствии с требованиями врага – ее угрожают конфисковать и отдать российским военным или россиянам, приехавшим работать на оккупированные территории.

Напомним, ранее сообщалось, что на ТОТ Украины прибыли спецотряды из Кремля, чтобы "нарисовать" результат выборов для Путина.

Кроме того, мы ранее информировали, что жителей оккупированной Херсонщины подсоединяют к РосТВ "Русский мир".

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