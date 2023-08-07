Захватчики на оккупированных территориях будут учить детей фальсифицировать выборы — ЦНС

Учения они планируют начать в сентябре текущего года и закончатся в марте 2024 года.

Российские захватчики на оккупированных территориях Херсонской области создали так называемые "школы молодого избирателя", целью которых является подготовка старшеклассников к " выборам " президента РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

В сообщении указывается, что в этих школах представители так называемых "избирательных комиссий", поддержавших оккупационные власти, намерены научить детей фальсифицировать выборы.

"По факту задачами школ является подготовка "наблюдателей" на псевдовыборах в диктаторской стране", — говорится в публикации.

Обучение они планируют начать в сентябре этого года и закончатся в марте 2024 года. За учебный процесс отвечает созданная "общественная палата", в состав которой входят ряд коллаборантов.

В ЦНС обратили внимание, что в РФ не существует такого понятия как выборы.

"Ведь фактически вся власть сконцентрирована в руках правящего режима, который решает, кто допускается к участию в выборах и кто нет. Подсчет голосов при такой системе уже не играет никакой роли", — резюмируют в Центре.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики продолжают завозить гастролеров на временно оккупированные территории для ликвидации дефицита медицинского персонала.

Кроме того, мы ранее информировали, что на временно оккупированных территориях Запорожской области гауляйтерам приказали вывезти более 10 тысяч местных детей на так называемый "отдых".

Читайте также: