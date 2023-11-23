Захватчики на оккупированных территориях ходят по школам и угрожают детям

Детям зачитывали примеры наказаний, которые оккупанты уже совершали над украинцами.
На временно оккупированных территориях Донецкой области российские захватчики обходят школы и угрожают детям.
Об этом информирует Центр национального сопротивления.
В частности, оккупанты угрожали детям за "недопустимые публикации" в соцсетях, неуважение к символам оккупации (русская символика, всем известные латинские буквы) и рассказывали за наказание для родителей детей за "экстремизм".
В частности, детям зачитывали примеры наказаний, которые оккупанты уже совершали над украинцами.
Заметим, что практика обхода подростков с угрозами ранее была зафиксирована на ТОТ Запорожья и Херсонщины, что указывает на систематичность политики угрозы устрашения детей согласованной с кремлем.
Напомним, ранее сообщалось, что администрации захватчиков на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей вербуют информаторов среди местных безработных.
Также мы информировали, что на оккупированных территориях Херсона россияне ищут информаторов среди подростков.
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