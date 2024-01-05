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Захватчики на оккупированных территориях хотят обязать подростков становиться на военный учет — ЦНС

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Захватчики на оккупированных территориях хотят обязать подростков становиться на военный учет — ЦНС

Российские захватчики / Фото: Associated Press

После президентских выборов РФ планирует нарастить темпы мобилизации, которые распространены на захваченные земли.

Российские захватчики на оккупированных территориях продолжают подготовку к массовой мобилизации местного населения для войны против собственной страны.

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

В сообщении указывается, что согласно плану "военкоматов", с марта 2024 года все 17-летние подростки временно оккупированных южан должны стать на военный учет россиян.

В ЦНС заявили, что после президентских выборов РФ планирует нарастить темпы мобилизации, которые распространены на захваченные земли.

"Врагу выгодна смерть украинцев независимо от стороны, где они воюют. Поэтому оккупанты используют украинцев в своей армии для пушечных штурмов, ведь их смерть не создает социальное напряжение в нацистском обществе РФ", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики усиливают давление на жителей оккупированных территорий, которые не хотят брать российский паспорт.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия пытается сменить демографический состав на оккупированной Луганщине.

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Дата публикации
Просмотры
20
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