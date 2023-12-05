Захватчики на оккупированных территориях ищут украинское подполье по лайкам в соцсетях

Жителей оккупированных территорий призывают сохранять бдительность и не подвергать себя опасности.

Российские захватчики продолжают репрессивные мероприятия на оккупированных украинских территориях с целью установления своего тотального контроля над местными жителями.

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Об этом информирует Центр национального сопротивления.

Частью этих мер являются попытки россиян найти как можно больше членов украинского подполья.

"Сейчас зафиксированы случаи, когда оккупанты мониторят предпочтения патриотических украинских страниц в соцсетях и пытаются вычислить среди них местных жителей ТОТ", — говорится в сообщении.

В ЦНС призвали жителей оккупированных территорий сохранять бдительность и не подвергать себя лишний раз опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что у российских военных, базирующихся на оккупированных территориях Донецкой области, наблюдается снижение морально-психологического состояния.

Кроме того, мы ранее информировали, что на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики активно производят принудительную мобилизацию мужчин.

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