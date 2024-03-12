Захватчики на оккупированных территориях не могут набрать медперсонал среди местных — ЦНС

Чтобы преодолеть дефицит, осуществляют набор на обучение в увлеченные медицинские колледжи.

Российские захватчики вынуждены свозить на временно оккупированные территории своих врачей и вторичный медперсонал, ведь местные отказываются с ними сотрудничать и преимущественно уезжают из региона.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В ЦНС сообщили, что российские захватчики, чтобы преодолеть дефицит, осуществляют набор на обучение в захваченные медицинские колледжи, несмотря на небольшое количество желающих.

"Уровень студентов россиянам не важны, ведь главное в этом процессе для врага имитация "налаживания мирной жизни". Однако и это у врага не получается", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что активисты на временно оккупированных территориях продолжают демонстрировать россиянам, что им там не рады.

Кроме того, мы ранее информировали, что на оккупированных территориях захватчики раздали структурам план явки на выборы.

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