Захватчики на оккупированных территориях превращают лиц с ограниченными возможностями в рабов — ЦНС

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины используют труд лиц с ограниченными физическими возможностями как рабский.

Об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

В сообщении указывается, что захватчики часто используют труд лиц с ограниченными физическими возможностями без согласия людей.

"Еще больше, оккупанты используют таких людей в выходные дни, и о двойной оплате отработанных часов, конечно, речь не идет", — говорится в сообщении.

В ЦНС заявили, что это не только нарушение основных прав лиц с ограниченными возможностями, но и откровенно гуманитарный кризис, угрожающий их физическому и психическому здоровью. Такая категория людей нуждается в специальном подходе и поддержке со стороны общества, но оккупационная власть мыслит советскими стандартами.

"Поэтому немедленной необходимостью является вмешательство международных общественных организаций и гуманитарных агентств для защиты прав людей с инвалидностью на временно оккупированных территориях. Такие практики должны быть прекращены, а соответствующие виновники привлечены к ответственности перед международным судом за совершенные преступления против человечности", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне хотят запретить украинскую литературу на оккупированных территориях.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики предлагают жителям оккупированных территорий деньги за свидетельство о "преступлениях Украины".

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