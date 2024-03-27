Захватчики на оккупированных территориях проверяют граждан Таджикистана — ЦНС

На оккупированных территориях проживает около 100 тыс. выходцев из Узбекистана и Таджикистана.

Российские захватчики на оккупированных территориях приступили к проверкам граждан Таджикистана после теракта в Москве.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В сообщении указывается, что с начала полномасштабного вторжения враг завозит на временно оккупированные территории рабочих из Центральной Азии и пытается таким образом изменить демографический состав населения.

"Однако после массовой казни россиян в Москве ФСБ приступило к проверке граждан Таджикистана", — говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что на оккупированных территориях проживают около 100 тыс. выходцев из Узбекистана и Таджикистана.

"В Москве боятся, что этнические таджики начнут бунты из-за показательного задержания их согражданина. Поэтому в Мариуполь отправляют дополнительные группы ФСБ, которые проводят профилактические беседы", — заявили в ЦНС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Таджикистане российские следователи допрашивают целую семью из-за стрельбы в "Крокусе".

Кроме того, мы ранее информировали, что Путин обвинил Украину в теракте, громкий ответ Зеленского и реакцию Запада.

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