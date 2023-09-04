Захватчики на оккупированных территориях пытаются создать "терроборону" — Маляр

Российские силы очень истощены, поэтому для сопротивления ВСУ нередко привозят отряды "терробороны".

Российские захватчики на оккупированных территориях пытаются создать "отряды территориальной обороны" из числа местного населения, принявших паспорта РФ.

Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Она отметила, что российские силы очень измотаны, поэтому для сопротивления ВСУ нередко привозят отряды "терробороны".

"Наша боевая работа не дает им такой передышки, мы продолжаем свою работу. Контрбатарейно их терроризируем в ответ", — заявила Гуменюк.

В свою очередь оккупанты пытаются восполнить свои потери за счет местного населения. Тем, кто ранее взял российский паспорт, предлагают вступить в "тероборону", убеждая, что они будут нужны только для защиты собственных населенных пунктов.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики используют "выборы" на оккупированных территориях для мобилизации местного населения.

Кроме того, мы ранее информировали, что Российские и Белорусские полигоны могут пропускать через себя максимум 100-115 тысяч человек в течение двух месяцев.

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