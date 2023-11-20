Захватчики на оккупированных территориях создали "школу блоггеров" из-за нехватки пропагандистов — ЦНС

Российские захватчики на оккупированных южанах Украины открыли "школу блоггеров", чтобы преодолеть дефицит пропаганды населения.

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Об этом информирует Центр национального сопротивления.

"Большинство жителей отказывается сотрудничать с оккупантами и они вынуждены завозить гастролеров из РФ для налаживания системы пропаганды в регионе. Для решения проблемы враг пытается создать журналистов с нуля", — говорится в сообщении.

Для этого на временно оккупированных территориях юга оккупанты открыли "школу блогеров", которая финансируется кремлем.

Враг надеется найти коллаборантов из числа студентов, которые в поисках славы согласятся создавать пропагандистский контент.

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированных территориях Херсона россияне ищут информаторов среди подростков.

Кроме того, мы ранее информировали, что жителям оккупированных территорий, которые сотрудничают с российскими захватчиками, снизят заработную плату.

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