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Захватчики на оккупированных территориях создали "школу блоггеров" из-за нехватки пропагандистов — ЦНС

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Захватчики на оккупированных территориях создали "школу блоггеров" из-за нехватки пропагандистов — ЦНС

Российская пропаганда / Фото: Associated Press

Враг надеется отыскать коллаборантов из числа студентов.

Российские захватчики на оккупированных южанах Украины открыли "школу блоггеров", чтобы преодолеть дефицит пропаганды населения.

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

"Большинство жителей отказывается сотрудничать с оккупантами и они вынуждены завозить гастролеров из РФ для налаживания системы пропаганды в регионе. Для решения проблемы враг пытается создать журналистов с нуля", — говорится в сообщении.

Для этого на временно оккупированных территориях юга оккупанты открыли "школу блогеров", которая финансируется кремлем.

Враг надеется найти коллаборантов из числа студентов, которые в поисках славы согласятся создавать пропагандистский контент.

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированных территориях Херсона россияне ищут информаторов среди подростков.

Кроме того, мы ранее информировали, что жителям оккупированных территорий, которые сотрудничают с российскими захватчиками, снизят заработную плату.

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Дата публикации
Просмотры
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