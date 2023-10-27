Захватчики на оккупированных территориях воруют скот у местного населения — ЦНС

Русские повторяют мантру, что они на оккупированных территориях навсегда, но ведут себя совсем иначе.

Российские захватчики на оккупированных территориях Запорожской области грабят местное население, отбывая скот, из-за нехватки продовольствия.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"В частности речь идет о Запорожской области, где оккупанты грабят фермерские хозяйства. Соответствующие действия оккупанты совершают по прямым указаниям своего военного руководства", — сказано в сообщении ЦНС.

В ЦНС заявили, что россияне повторяют мантру о том, что они на оккупированных территориях навсегда, и такие действия свидетельствуют о подлинном отношении оккупантов к захваченным землям, их жителям и своему пребыванию там.

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированных территориях Херсонской области враг продолжает осуществлять принудительную паспортизацию.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики в Луганской области начали мобилизовать студентов дневной формы обучения в ряды оккупационных войск.

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