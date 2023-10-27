Захватчики на оккупированных территориях воруют скот у местного населения — ЦНС

Русские повторяют мантру, что они на оккупированных территориях навсегда, но ведут себя совсем иначе.
Российские захватчики на оккупированных территориях Запорожской области грабят местное население, отбывая скот, из-за нехватки продовольствия.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"В частности речь идет о Запорожской области, где оккупанты грабят фермерские хозяйства. Соответствующие действия оккупанты совершают по прямым указаниям своего военного руководства", — сказано в сообщении ЦНС.
В ЦНС заявили, что россияне повторяют мантру о том, что они на оккупированных территориях навсегда, и такие действия свидетельствуют о подлинном отношении оккупантов к захваченным землям, их жителям и своему пребыванию там.
Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированных территориях Херсонской области враг продолжает осуществлять принудительную паспортизацию.
Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики в Луганской области начали мобилизовать студентов дневной формы обучения в ряды оккупационных войск.
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