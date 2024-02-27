Захватчики на оккупированных территориях забирают жилье даже у тех, кто взял "паспорт" РФ – ЦНС

Российские захватчики продолжают осуществлять рейды по подконтрольным им населенным пунктам и определяют помещения не только не имеющие собственника, но и которые переоформлены в соответствии с российским законодательством.

Об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

В сообщении указывается, что по имеющейся информации, больше таких рейдов со стороны противника проходят в городе Железный Порт, который находится на побережье Черного моря в Херсонской области.

"Представители российско-оккупационных администраций вносят в списки даже тех лиц, у кого уже есть российский паспорт. Такая практика уже в процессе реализации, в связи с чем, оккупанты уже отобрали ряд таких квартир и передали так называемым "переселенцам", или же "пострадавшим" во время боевых действий", — говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что ранее оккупанты забирали жилье у владельцев, ранее выехавших с оккупированной территории, тогда как сейчас известный "отжим" жилья происходит с теми лицами, которые проявили лояльность к оформлению вражеских документов.

"Такие действия оккупационных властей свидетельствуют только о желании продолжать геноцидную практику по изменению этнического состава населения на территории Украины", — заявили в ЦНС.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики на оккупированных территориях будут отбирать жилье, которое не перерегистрируется по законодательству РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне на ВТО пытаются обеспечить "высокий уровень поддержки" президента РФ.

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