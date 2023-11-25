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Захватчики на оккупированных территориях заставляют студентов лечить раненых военных

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Захватчики на оккупированных территориях заставляют студентов лечить раненых военных

Больница/Фото: Unsplash

Речь идет о так называемых студентах "медицинских училищ" на ТОТ.

Российские захватчики на оккупированных территориях заставляют студентов фейковых медицинских учебных заведений помогать раненым оккупантам.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Речь идет о так называемых студентах "медицинских училищ" на ТОТ. Старшекурсников привлекают к службе на врага во время практики. Отказаться от такой практики невозможно, ведь в таком случае оккупанты угрожают исключением", — сообщили в ЦНС.

Перед практикой россияне инструктируют молодых специалистов, а с практикантами проводят беседы специалисты из ФСБ. В частности, студентам угрожают разглашение информации и предупреждают об ответственности за экстремизм.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне на оккупированных территориях нервничают из-за большого количества детей, желающих учить украинский язык.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики на оккупированных территориях ходят по школам и угрожают детям.

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Дата публикации
Просмотры
315
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