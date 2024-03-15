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Захватчики на ТОТ начали отбирать у местных жителей автомобили для военных нужд

Захватчики на ТОТ начали отбирать у местных жителей автомобили для военных нужд

Захватчики конфискуют авто у жителей ТОТ / Фото: Unsplash

Кроме конфискации имущества, враг заставляет рыть окопы "нарушителей".

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины отбирают транспорт у местных жителей, задерживаемых за "нарушение комендантского времени".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Помимо конфискации имущества, враг практикует принудительные работы для "нарушителей". В частности, задержанных заставляют копать окопы на нужды окупантов", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ЦНС рассказали, что задержанных проверяют на наличие российского паспорта и проверяют телефоны и в случае подозрений в нелояльности жителей задерживают.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЦНС рассказали, как захватчики пытаются "легализовать" оккупацию украинских территорий.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики на ТОТ не могут набрать медперсонал среди местных жителей.

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