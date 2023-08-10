Захватчики на юге Украины не могут справиться с большим количеством раненых — ЦНС

Из-за действий захватчиков гражданские люди почти не могут получить медицинские услуги.

Российские захватчики используют гражданские медицинские учреждения для лечения своих раненых на оккупированных территориях юга Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В сообщении указывается, что оккупанты не могут не справляться с количеством раненых.

"Враг использует учреждения здравоохранения на временно оккупированных территориях юга Украины для оказания медицинской помощи раненым военным российско-оккупационных войск. Раненые оккупанты находятся в центральных районных больницах до полного или частичного выздоровления, после чего их переводят в медицинские учреждения в оккупированном Крыму или на территорию РФ", — говорится в сообщении.

В ЦНС сообщили, что из-за действий захватчиков гражданские люди на оккупированных территориях почти не могут получить медицинские услуги.

"Оккупанты позволяют обслуживать ограниченное количество жителей, чтобы использовать их как прикрытие", — сообщили в Спротиве.

Напомним, ранее сообщалось, что силы обороны Украины на Таврическом направлении системно выбивают оккупантов с позиций и продвигаются вперед, нанося врагу потери.

Кроме того, мы ранее информировали, что силы обороны Украины утром 9 августа поразили пункт управления армии России во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.

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