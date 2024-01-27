Захватчики начали "подготовку" к аграрному сезону на оккупированных территориях — ЦНС

Оккупанты начали изымать технику у крестьян, чтобы передавать ее "более лояльным".

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Запорожской области начали подготовку к аграрному сезону.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В ЦНС сообщили, что в регионе начал работу "гостехнадзор" — фейковая структура, которая занимается ревизией техники. Оккупационная администрация уже сообщила крестьянам, что не переоформленная техника будет изыматься.

"Однако чтобы переоформить технику, необходимо не только пройти техосмотр, но и получить водительское удостоверение российского образца. Для этого же нужно уже паспорт РФ. Таким образом, фермер должен получить гражданство РФ, иначе техника будет изъята", — говорится в сообщении.

Также в ЦНС заявили, что россияне сдают изъятую технику в лизинг другим более лояльным фермерам. То есть платят за верность ворованным машинам.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики не могут возобновить представление электроэнергии на временно оккупированных территориях.

Кроме того, мы ранее информировали, что на оккупированной части Донбасса заметили наемников из Малайзии.

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